Inter, Gagliardini: “Orgoglioso di questo gruppo, finale persa stimolo per il futuro” (Di domenica 23 agosto 2020) Stagione terminata per tutte le squadre italiane e dunque è tempo di bilanci. L’Inter è stata sconfitta nella finale di Europa League dal Siviglia e i nerazzurri di certo non nascondono il rammarico per una vittoria mancata che poteva dare un valore aggiunto alla stagione appena conclusa. Il centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini si dice comunque soddisfatto di quanto fatto in quest’annata decisamente anomala. “Termina una stagione in cui abbiamo dimostrato di poter lottare a testa alta su tutti i campi!” scrive il centrocampista dell’Inter su Instagram, “sono orgoglioso di esser parte di questo gruppo, e nonostante il finale non sia stato come avremmo voluto, son sicuro che sarà una ... Leggi su sportface

capuanogio : L’#Inter perde la finale di #Europeague contro il #Siviglia che a lungo gioca meglio anche se alla fine pesano gli… - Inter : ?? | SOSTITUZIONI 78' - Triplo cambio per noi: dentro #Eriksen, #Sanchez e #Moses per #Gagliardini, #Lautaro e… - sportface2016 : #Inter, il centrocampista Roberto #Gagliardini traccia il bilancio della stagione appena conclusa #calcio #SerieA - dnorill : @pisto_gol Ti chiedo ma un Inter schierata con 5 difensori non poteva tenere in campo Eriksen al posto di Gagliardini. - Daniele250278 : #Inter 20/21 #Handavic #Radu #Hakimi #DAmbrosio #DeVrij #Godin #Skriniar #Ranocchia #Bastoni #Palmieri #Young… -