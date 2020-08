Golf, Romain Langasque vince il Wales Open: tre italiani al ventottesimo posto (Di domenica 23 agosto 2020) Il francese Romain Langasque ha vinto con 276 (71 68 72 65, -8) colpi, rimontando dalla sesta posizione, l’ISPS HANDA Wales Open, il quinto dei sei eventi “UK Swing” con cui l’European Tour è ripartito dopo il lungo stop per l’emergenza sanitaria. Sul percorso del Celtic Manor Resort (par 71), a City of Newport in Galles, hanno concluso al 27° posto con 284 (par) i tre italiani che avevano superato il taglio, Edoardo Molinari, Lorenzo Scalise e Renato Paratore, che ha sfruttato al meglio la ripresa del circuito con un successo nella prima gara (British Masters) e con la conquista di uno dei dieci posti nel field del prossimo US Open, il major in programma al Winged Foot GC di Mamaroneck (New York) dal 17 al 20 settembre, ... Leggi su sportfair

VdVSport : ?????? #Golf #ISPSHANDAWalesOpen Nella seconda prova gallese dello #europeantour trionfa ???? Romain Langasque che to… -