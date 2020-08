Covid Italia, bollettino oggi 22 agosto: 1.071 contagi in 24 ore. È il dato più alto dal 12 maggio (Di domenica 23 agosto 2020) I contagi di Coronavirus continuano a salire: in base al bollettino del 22 agosto 2020 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.071. Ieri erano stati 947. Era dal 12 maggio che non si... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : #Covid, #Ricciardi: 'L'impennata dei contagi era prevedibile' Il consulente del ministero della Salute: 'E' la cons… - MSF_ITALIA : Violente proteste anti-migranti fuori dal campo di #Moria, contro la visita del Presidente per l'inaugurazione del… - Agenzia_Ansa : - DGBezzi : Terremoto Centro-Italia, 4 anni dopo la ricostruzione è ferma: recuperato il 3% delle 80mila case inagibili. E ci s… - C____2062 : Covid, un piano per zone rosse locali. Chiusura regioni, no del governo -