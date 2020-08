Benevento, rumors su Llorente ma il nome caldo è dell'ex azzurro Pavoletti (Di domenica 23 agosto 2020) Il Benevento cerca rinforzi per mettere a disposizione di coach Pippo Inzaghi una squadra per lottare per la salvezza. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Benevento rumors Benevento grandi firme, spunta la pista Khedira: l'acquisto viene quotato anche dalle agenzie di scommesse CalcioNapoli24 Benevento, Rugani il sogno di Inzaghi per la difesa

Il problema è l'ingaggio del giocatore, visto che Rugani è legato alla Juventus fino al 2023 con uno stipendio da 3 milioni a stagione. Pippo Inzaghi, tecnico dei sanniti, vorrebbe rilanciare il centr ...

Rumors sulla punta del Vicenza Marotta

TRIESTE Rumors anche in attacco per la Triestina. L’ultima voce porta a un interesse per il bomber Alessandro Marotta, già inseguito lo scorso anno. L'attaccante, 34 anni, nell’ultima stagione è stato ...

