Bayern Monaco | è Triplete | ecco le squadre ad esserci riuscite

Il Bayern Monaco batte il Psg e si prende tutto: Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania. E quindi per la squadra di Flick è Triplete. Come altre otto squadre nella storia. La prima è stata il Celtic di Jock Stein della stagione 1966/67. Poi l'Ajax di Kovacs (1971-72), il Psv di Hiddink (1987-88), il Manchester United nel 1998-99. Negli anni 2000 la prima è stata il Barcellona di Guardiola nella stagione 2008/09 prima dell'Inter di Mourinho della storica stagione 2009/10. Le ultime prima di stasera sono state Bayern Monaco 2012-13 e Barcellona 2014-15. Prima di stasera appunto, con una nuova, grande pagina di storia che è stata scritta nel libro delle stelle. Chi ha fatto il Triplete Celtic 1966-67 Ajax 1971-72 Psv

