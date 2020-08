Alex Zanardi, il neurochirurgo gela tutti: “Cosa accadrà nei prossimi mesi” (Di domenica 23 agosto 2020) Alex Zanardi, il neurochirurgo gela tutti: “Cosa accadrà nei prossimi mesi”. Le parole arrivano in un’intervista al Corriere della Sera. Solo pochi giorni fa il comunicato sanitario rilasciato dal San Raffaele di Milano aveva riaperto le speranze: “Il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure … L'articolo Alex Zanardi, il neurochirurgo gela tutti: “Cosa accadrà nei prossimi mesi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LiaCapizzi : Londra 2012 è la data spartiacque, da lì in poi è cambiata la percezione delle persone nei confronti degli atleti d… - LiaCapizzi : Due mesi fa (19 giugno) l'incidente. Il nostro silenzio - rispettoso per Daniela e Niccolò - si accompagna al pensi… - SkyTG24 : Alex Zanardi, ospedale San Raffaele: “miglioramenti significativi” - piellepi : RT @LiaCapizzi: Londra 2012 è la data spartiacque, da lì in poi è cambiata la percezione delle persone nei confronti degli atleti disabili.… - IsabellaDeiana7 : Migliorano le condizioni di Alex Zanardi ricoverato al San Raffaele -