Ultime Notizie Roma del 22-08-2020 ore 16:10 (Di sabato 22 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sabato 22 agosto si sono chiuse le liste per le regionali ora il via libera la campagna elettorale in vista del voto di settembre il centro-sinistra parte in vantaggio ma Matteo Salvini ed alleati puntano alla rimonta bianche delle divisioni non risolte fra PD e Movimento 5 Stelle che corrono insieme solo in Liguria a sinistra nuovi malumori per l’ipotesi di Bettini per un Alleanza tra PD MoVimento è un’area moderata Renzi nuovo monito di Papa Francesco Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il suo nome Venga usato per terrorizzare la gente chiedo a tutti di cessare di strumentalizzare le regioni per incitare alla violenza all’estremismo Alpa natismo cieco Questo è il tweet diffuso oggi da Bergoglio In occasione della giornata ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi per il #Covid. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte de… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia 947 nuovi casi (mai così tanti dal 14 maggio) e 9 decessi. Tamponi in calo…

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: boom di contagi nel Lazio, 215 in 24 ore. La metà dalla Sardegna Fanpage.it Covid, guarita dopo quattro mesi l’ultima infermiera contagiata

Dopo quasi quattro mesi di sofferenza e di angoscia, è finalmente guarita dal Covid l’infermiera del Sant’Anna che era risultata positiva al virus lo scorso 22 aprile. Si tratta dell’ultimo dipendente ...

Coronavirus, due turisti positivi in una struttura ricettiva di Dorgali

NUORO. Due turisti che alloggiano in una struttura ricettiva di Dorgali, in provincia di Nuoro, sono risultati positivi al Covid-19. A dare notizia dei nuovi contagi, che si aggiungono a un altro caso ...

