Torvaianica, ha un malore durante l’immersione: morto il noto otorinolaringoiatra Luciano Bencivenga (Di sabato 22 agosto 2020) Ha avuto un malore, probabilmente un problema cardiovascolare, mentre stava facendo un’immersione alle secche di Tor Paterno, al largo di Torvaianica, all’altezza del Villaggio Tognazzi. E per lui, Luciano Bencivenga, 68enne noto otorinolaringoiatra, non c’è stato nulla da fare: l’apprezzato medico è morto così questa mattina. Il professionista, che svolgeva la sua attività prevalentemente negli studi di Ostia e Ladispoli, era arrivato questa mattina a Torvaianica per una delle sue consuete immersioni, ma qualcosa è andato storto. Non si conoscono i dettagli dell’incidente che lo ha portato alla morte, si sa solo che un malore fatale lo ha colto mentre era intento in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

