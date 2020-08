The Society e I Am Not Okay With This cancellate da Netflix dopo la prima stagione (Di sabato 22 agosto 2020) Le due serie The Society e I Am Not Okay With This sono state cancellate a sorpresa da Netflix nonostante fossero state rinnovate per una seconda stagione. The Society e I Am Not Okay With This sono state cancellate da Netflix a causa della pandemia, nonostante entrambi i progetti avessero già ottenuto l'approvazione per la produzione di una seconda stagione. La scelta, secondo quanto riporta Deadline, è stata causata dall'impossibilità di stabilire le date previste per un possibile ritorno sul set, i problemi causati dal gestire gli impegni di un cast numeroso e l'aumento del budget legato alle misure di sicurezza da seguire per ... Leggi su movieplayer

obvae_ : RT @ludovicacosta2: Prima ci avete tolto Spinning out perché non aveva abbastanza seguito. Adesso cancellate The Society per il covid Netf… - simplecallalily : the society cancellato e riverdale ancora vivo e vegeto. ma come stiamo messi? - morcapadonna_ : HANNO DAVVERO CANCELLATO THE SOCIETY MA PORCA TROIA MA NETFLIX KERDA MA FALLISCI PIATTAFORMA DEL CAZZO VAFFANCULO… - uramaaki : RT @fvnzioniamo: the society cancellata giusto per non farci mancare niente in quest’anno di merda dioporc0 netflix ho già la denuncia pron… - 90smilliee : rizzo damon karina lucifer la naricita the society facu mazzei flor torrente -

Ultime Notizie dalla rete : The Society Netflix cancella The Society e I Am Not Okay With This per il COVID-19 Cinematographe.it - FilmIsNow The Society e I Am Not Okay With This cancellate da Netflix dopo la prima stagione

Le due serie The Society e I Am Not Okay With This sono state cancellate a sorpresa da Netflix nonostante fossero state rinnovate per una seconda stagione. NOTIZIA di MOVIEPLAYER.IT — 22/08/2020 The S ...

Terapie per i tumori e “fatigue”. L’80% dei pazienti ne soffre durante le cure

La chemioterapia è la principale responsabile della comparsa del disturbo, seguita da terapia ormonale e immunoterapia. Non esistono ancora farmaci per questo tipo di stanchezza legata ai trattamenti ...

Le due serie The Society e I Am Not Okay With This sono state cancellate a sorpresa da Netflix nonostante fossero state rinnovate per una seconda stagione. NOTIZIA di MOVIEPLAYER.IT — 22/08/2020 The S ...La chemioterapia è la principale responsabile della comparsa del disturbo, seguita da terapia ormonale e immunoterapia. Non esistono ancora farmaci per questo tipo di stanchezza legata ai trattamenti ...