Sub muore dopo malore sott'acqua (Di sabato 22 agosto 2020) GROSSETO, 22 AGO - Si è sentito male in immersione e quando è risalito le sue condizioni si sono aggravate e in pochi minuti è morto. E' successo ad un sub nelle acque delle isole Formiche di Grosseto. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

AnsaToscana : Sub muore dopo malore sott'acqua. Accertamenti su cause valuteranno attrezzature usate da uomo #ANSA - qn_lanazione : #Grosseto. Malore sott'acqua, sub muore alle Isole Formiche - GrossetoNotizie : Isola delle Formiche: sub muore durante un’immersione - Raatevv_1 : RT @RandaaJo_: NON SI MUORE MAI #12/35 SUB# !duel !discord !prime !sub !giveaway - RandaaJo_ : RT @RandaaJo_: NON SI MUORE MAI #12/35 SUB# !duel !discord !prime !sub !giveaway -