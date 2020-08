San Giorgio a Cremano, 4 persone positive al coronavirus (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – “Cari concittadini i risultati dei tamponi hanno dato come esito quattro nuove persone positive. Vera, la notizia riportata da più concittadini che si tratta di ospiti del Cas gestito dalla Prefettura di Napoli, in via don Morosini”. Il primo cittadino di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno annuncia tramite il proprio profilo Facebook 4 nuovi casi in città “Sono tutti in buono stato di salute – continua il sindaco – , asintomatici e la loro positività é stata scoperta grazie alla mappatura dei contatti come ormai facciamo da mesi sul territorio. Nel ricordare che il Comune non ha alcuna competenza sulla struttura, per evitare problemi di ordine ... Leggi su anteprima24

