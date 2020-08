Paduli, corsa a due per la fascia tricolore: liste e candidati (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPaduli (Bn) – Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni amministrative nel comune di Paduli, due le liste presentate nel comune sannita, “Uniti per Paduli” con candidato sindaco Domenico Vessichelli e “Impegno per Paduli” con candidato sindaco Rocco Pietro Vessichelli. L’accordo Vessichelli Mimmo – Michele Feleppa, con il candidato in lista De Lucia, per provare a bissare il successo di cinque anni fa, contro Rocco Pietro Vessichelli che presenta una lista di giovani e personalità della società civile di cui fa parte anche Checola Jonathan, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia. Di seguito i nomi delle due liste: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Paduli corsa Mantenersi in forma in tempo di Covid-19: ecco l'iniziativa social dell'Asd Paduli Volley NTR24