Non può amare un cristiano: ragazza musulmana francese picchiata e rasata (Di sabato 22 agosto 2020) Una ragazza di 17 anni in Francia è stata picchiata dalla sua famiglia musulmana perchè “innamorata di un ragazzo cristiano”. La giovane, di origine bosniaca, è stata picchiata e rasata dai genitori e dagli zii a causa della sua relazione con un ragazzo serbo di 20 anni. Sembra provenire da chissà quale zona del mondo … L'articolo Non può amare un cristiano: ragazza musulmana francese picchiata e rasata NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

matteosalvinimi : ?? Porti spalancati, clandestini che fuggono dalla quarantena, agenti contagiati, hotspot di Lampedusa al collasso.… - Mov5Stelle : Salvini è un gaglioffo: ha bisogno di leggere e studiare, perché ogni volta che parla di #scuola dice scempiaggini.… - teatrolafenice : ?? «Il coraggio non può essere contraffatto, è una virtù che sfugge all’ipocrisia» (Honoré de Balzac). Buongiorno,… - saveriolakadima : RT @chetempochefa: “La forza di un uomo non si basa sulla paura ma sul rispetto, ma non si può pretendere rispetto se si viene meno a una p… - Gio_Elia1 : La maestra Caterina disse a mio padre : 'Si ma scusi io cosa c'entro? Non compete a me decidere se Liliana può torn… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Anche una tre volumi può trasportare un frigorifero! autoblog.it