Navalny a Berlino, condizioni 'stabili'. Dottoressa: è troppo tardi per scoprire eventuale veleno (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo aver ricevuto finalmente il nulla osta per partire dalla Siberia è atterrato a Berlino l'aereo-ambulanza che trasporta Aleksei Navalny, il dissidente russo che è collassato due giorni fa quando ... Leggi su tg.la7

Corriere : Navalny verso Berlino: l’oppositore trasportato in segreto dall’ospedale all’aeroporto - SkyTG24 : Navalny, medici autorizzano il trasferimento: l’oppositore russo è in volo verso Berlino - Corriere : Navalny verso Berlino: l’oppositore trasportato in segreto dall’ospedale all’aeroporto - zazoomblog : L’aereo con Navalny a bordo è atterrato a Berlino. La moglie: la lotta per la vita e la salute di Alexey è appena c… - DarkLadyMouse : Navalny è finalmente atterrato a Berlino, per essere curato dai migliori medici tedeschi specializzati nel trattare i cali di zucchero. -