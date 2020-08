MotoGp – Mir si scaglia contro Dovizioso: “ha infastidito il mio giro. Sanzionato? Non so, ma…” (Di sabato 22 agosto 2020) Un sabato di qualifiche soddisfacente per la Suzuki, grazie all’ottimo risultato di Joan Mir, che ha chiuso alle spalle solo di Pol Espargaro e domani partirà dalla seconda casella in griglia di partenza al Gp di Stiria. Mirco Lazzari gp/getty imagesLo spagnolo avrebbe però potuto fare meglio e nel post qualifiche non ha nascosto un po’ di rabbia nei confronti di Dovizioso: “avrei potuto essere più veloce, ma Dovizioso mi ha infastidito nel mio giro e non sono riuscito a completarlo come avrei voluto. Non so se sarà Sanzionato, ma mi ha dato fastidio“, ha affermato Mir. “La chiave sarà quella di essere costanti per tutta la gara. In molti potranno girare sull’1’24” basso, ma pochi sull’1’23” alto. ... Leggi su sportfair

