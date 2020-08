Lazio, presentata la seconda maglia: sarà verde fluo (FOTO) (Di sabato 22 agosto 2020) La Lazio ha presentato la nuova seconda maglia per la stagione 2020/2021. Una novità in casa biancoceleste con Luis Alberto e compagni che in trasferta indosseranno un completo verde fluo per maglietta e calzettoni mentre i calzoncini manterranno i colori sociali del club. A presentare la nuova maglia ci ha pensato Ciro Immobile sui gradini del centro sportivo di Formello. FOTO ❇️ verde fluo ❇️Il nostro nuovo ‘Away Kit’ targato @MacronSports #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/ou4FMGUJIi — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 22, 2020 Leggi su sportface

ROMA -La Lazio svela la seconda maglia per la stagione 2020/2021. Sarebbe dovuta essere presentata ad Auronzo di Cadore come da tradizione, ma visto il ritardo nella partenza (posticipata a lunedì) la ...

Lazio, continua il contrattempo per Correa: tornerà per la partenza per Auronzo

Secondo Il Messaggero, Correa avrebbe avuto un contrattempo familiare in Grecia che gli ha fatto saltare il raduno e il primo allenamento a Formello. Simone Inzaghi ha già preparato la lista dei convo ...

ROMA -La Lazio svela la seconda maglia per la stagione 2020/2021. Sarebbe dovuta essere presentata ad Auronzo di Cadore come da tradizione, ma visto il ritardo nella partenza (posticipata a lunedì) la ...