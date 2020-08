Lautaro, il Barcellona riapre la negoziazione con l’Inter: i dettagli (Di sabato 22 agosto 2020) Il Barcellona ha riaperto la negoziazione con l’Inter per Lautaro Martinez: i dettagli della trattativa per l’argentino Il Barcellona nonostante il caos interno sta continuando a pianificare i colpi in entrata per il prossimo mercato. Secondo Marca il club blaugrana ha riallacciato i contatti con l’Inter per Lautaro Martinez. L’affare era stato congelato all’inizio di luglio quando si è ripreso a giocare e quando era scaduto il termine della clausola rescissoria del Toro di 111 milioni. Ai catalani piace anche Depay ma, la prima scelta del club resta Lautaro. Il Barcellona tratterà per cercare di abbassare il prezzo fissato dall’Inter, che ha sempre fatto riferimento alla clausola. Bartomeu ... Leggi su calcionews24

