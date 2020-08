Il discorso di Draghi: senza coraggio (Di sabato 22 agosto 2020) di Biagio Riccio. Vi sono molteplici differenze fra quanto scritto da Draghi sul “Financial Times” il 25 marzo corso ed il discorso tenuto al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione.La stampa autorevole ha cercato di trovarvi spunti di novità, considerazioni significative di argomentazioni originali che, di converso, non ci sono state.Ha detto cose troppe scontate e lo slancio che lo avrebbe portato a scardinare l’ortodossia di regime non si è riscontrata. Siamo al discorso del sinedrio avrebbe detto Indro Montanelli, troppo abbottonato, molto andreottiano, felpato buonista, come se non avesse voluto scontentare nessuno.Sappiamo tutti che Draghi è una riserva della democrazia e della Repubblica: ma gli uomini di Stato che passano alla Storia sono quelli che destano ... Leggi su ilparagone

