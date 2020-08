Filippo Bisciglia, la malattia segreta: “Per due anni non ho camminato” (Di sabato 22 agosto 2020) Sono anni trionfali per Filippo Bisciglia, il presentatore simbolo di Temptation Island lanciato da Maria De Filippi e oggi volto di punta della programmazione Mediaset. Reduce da un’edizione acclamatissima, che ha formalmente riportato la televisione italiana alla contemporaneità dopo quasi tre mesi di blocco totale delle trasmissioni, il conduttore si è concesso ora qualche bilancio di vita e di carriera; parlandone con Pierluigi Diaco a Io e Te, il presentatore ha raccontato della propria vita privata, del suo rapporto con De Filippi, e sopratutto di una problematica giovanile forse sconosciuta al grosso del suo pubblico. La lotta contro la decalcificazione dell’anca di Filippo Bisciglia, costretto a letto per anni: “Un’esperienza che mi ha ... Leggi su velvetgossip

