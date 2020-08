Covid in classe, cosa fare con i figli? Le precisazioni della ministra Bonetti (Di sabato 22 agosto 2020) Se un alunno manifesta i sintomi del coronavirus a scuola, le raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute pubblicate il 21 agosto prevedono che vada isolato in un’area apposita. Bonetti: “Prolungare congedi straordinari per i genitori” La scuola si avvicina e con essa anche le preoccupazioni dei genitori, che aspettano risposte dettagliate … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : Scuola, Azzolina: 'Se studente positivo al Covid, possibile quarantena per la classe' - DiventandoJeeg : @DiReddito @alexbarbera E fai benissimo. Non sarai l'unico. Da quello che capisco è che andranno a tentoni. Basta… - DiReddito : @iannetts70 @alexbarbera Ma qst è qll che riguarda tuo figlio. E gli altri che sono stati 5 ore chiusi in classe co… - Nath67Lic : RT @alceo67: @valy_s Non oso neanche immaginare l'inferno delle chat delle mamme al primo sospetto caso di covid in classe - Sophie94517703 : RT @ivocamic: La #SCUOLA DEI #MARZIANI MA questi #FENOMENI hanno MAI VISTO UN #BAMBINO DI 6 ANNI dal VIVO? E di chi è la #RESPONSABILITÀ s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid classe Contagi in classe: tampone, quarantena, chiusura. Si deciderà caso per caso Il Sole 24 ORE Conte-Zhang al tavolo. Una grande delusione che può pesare sul futuro

Peccato, non ci poteva essere modo migliore per ritornare a braccetto e vedere l'effetto che ne sarebbe sortito. Così la delusione peserà. Le tensioni di Conte a bordo campo avevano dato qualche segna ...

Spezia, dopo la storia è il futuro da scrivere

Tra le bombe e con la paura dei rastrellamenti, i Vigili del fuoco della Spezia vinsero un titolo mai del tutto omologato. Era il 1944 e dal dopoguerra in poi, la squadra diventata Spezia, maglia bian ...

Peccato, non ci poteva essere modo migliore per ritornare a braccetto e vedere l'effetto che ne sarebbe sortito. Così la delusione peserà. Le tensioni di Conte a bordo campo avevano dato qualche segna ...Tra le bombe e con la paura dei rastrellamenti, i Vigili del fuoco della Spezia vinsero un titolo mai del tutto omologato. Era il 1944 e dal dopoguerra in poi, la squadra diventata Spezia, maglia bian ...