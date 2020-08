Covid in Campania, De Luca tuona: «Troppi contagi, test subito per chi torna dalla Sardegna» (Di sabato 22 agosto 2020) «Sulla base dei contagi che registriamo anche oggi, emerge un dato estremamente preoccupante per chi rientra dalla Sardegna. Ritengo assolutamente indispensabile una iniziativa immediata di... Leggi su ilmattino

Il Lazio e la Sardegna stanno trovando un accordo sui test da effettuare in arrivo e in partenza dai rispettivi territori. Dopo le polemiche di questi giorni le due Regioni hanno trovato un punto di i ...

Coronavirus Campania, nelle ultime ore positive 18 persone tornate dalle vacanze

In Campania, nelle ultime ore, sono risultate positive al Coronavirus 18 persone rientrate dalle vacanze: di questi 18 cittadini, 14 sono rientrati dalla Sardegna, mentre altri 4 dall'estero. Inoltre ...

