Covid-19: due morti e più di 100 nuovi positivi in Veneto, di cui 82 nella sola Ulss 2 (Di sabato 22 agosto 2020) 'No allarmismi, ma non abbassiamo la guardia: solo lo 0,03% dei positivi ha sintomi' 17 August 2020 Coronavirus, in Veneto 119 nuovi positivi: 35 sono trevigiani vacanzieri in Croazia 20 August 2020 ... Leggi su trevisotoday

chetempochefa : “Il Covid ha portato via due persone molto vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico produttore mus… - repubblica : Richard Gere: 'Ho perso due cari amici per il Covid. Attenti, è una cosa seria” - HuffPostItalia : Richard Gere: 'Il Covid mi ha portato via due persone care. Per favore, state attenti: è una cosa seria' - toysblogit : OMS: 'Per la spagnola ci vollero due anni, per il Covid-19 speriamo ci voglia meno' - CINZIA1172 : Chiuso anche il Kursal...sempre meglio1 Ostia, allarme covid in spiaggia: salgono a due gli stabilimenti balneari c… -