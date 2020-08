Bayern Monaco, Kimmich: “Vogliamo la coppa. In finale sono arrivate le due squadre migliori” (Di sabato 22 agosto 2020) Il Bayern Monaco ha voglia di tornare sul tetto d'Europa, domani può essere la giusta occasione anche se ci sarà davanti un avversario affamato e voglioso di prime volte come il PSG di Tuchel. In conferenza, per i tedeschi è intervenuto Joshua Kimmich.LE PAROLE DI Kimmichcaption id="attachment 925789" align="alignnone" width="1024" Kimmich, Getty Images/captionSulla finale: "Vogliamo dare tutto e sfruttare questa grande opportunità di alzare la coppa. Il mister ancora non ci ha svelato la formazione, ma chiunque scenderà in campo darà tutto per il Bayern. Purtroppo la gara non sarà aperta al pubblico, ma onoreremo la partita".Sul PSG: "Hanno cambiato tanto nelle ultime stagioni, incontriamo questo ... Leggi su itasportpress

