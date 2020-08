Bayern Monaco, Flick: «PSG simile al Barcellona, ma cambieremo poco» (Di sabato 22 agosto 2020) Il tecnico del Bayern Monaco Hans Flick è intervenuto alla vigilia del match contro il Paris Saint-Germain. Ecco le sue parole Hans Flick, tecnico del Bayern Monaco, è intervenuto alla vigilia della finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei bavaresi: «Nei nostri match abbiamo cercato sempre di imporre il nostro stile, giocando con la linea alta. Abbiamo ottenuto risultati, non cambieremo molto domani sera visti i risultati ottenuti. Questo non dovrà condizionarci, ma dobbiamo essere pronti per poter concedere poco spazio ai nostri avversari. Loro sono molto simili al Barcellona. Il Lione, invece, gioca con uno stile differente. Hanno un gran ritmo e ... Leggi su calcionews24

