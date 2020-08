Barcellona, Luis Suarez alza la voce: “se hanno intenzione di vendermi, me lo dicano” (Di sabato 22 agosto 2020) Non solo Lionel Messi, anche Luis Suarez è finito al centro di un caso di mercato che rischia di destabilizzare ulteriormente il Barcellona. Francois Nel/Getty ImagesIl Pistolero ha fatto sapere tramite un’intervista a ‘El Pais’ di voler rimanere, ma ha sottolineato al tempo stesso di non avere problemi a fare le valigie nel caso in cui il club non puntasse più su di lui. Queste le sue parole: “se hanno intenzione di vendermi, me lo dicano. Si dice che il presidente abbia fatto alcuni nomi di giocatori cedibili, ma a me non è stato detto niente. Io vorrei rimanere, penso di poter dare ancora molto al club, ma se la società pensa che io sia sacrificabile, lo accetterò. Il ko con il Bayern? Siamo stati tutti responsabili, ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Luis Luis Enrique e la crisi del Barcellona: "La storia delle big è piena di situazioni così" TUTTO mercato WEB Suarez: 'Se il Barcellona vuole vendermi me lo dica. Posso dare ancora molto, ma accetterò la decisione'

Luis Suarez è pronto a lasciare il Barcellona, qualora il club gli palesasse l'intenzione di cederlo. Ad affermarlo lo stesso Pistolero, nel corso di un'intervi ...

Luis Suarez è pronto a lasciare il Barcellona, qualora il club gli palesasse l'intenzione di cederlo. Ad affermarlo lo stesso Pistolero, nel corso di un'intervi ...