Usa, si finge morta per sfuggire a una condanna per frode: la polizia la trova nell’armadio di casa (Di venerdì 21 agosto 2020) condannata per frode, si finge morta: la polizia la trova nell’armadio di casa Si è finta morta dopo essere stata condannata per frode, ma il suo piano perfetto è terminato nell’armadio di casa, dove la polizia l’ha trovata nascosta. Protagonista della vicenda tragicomica, avvenuta lo scorso maggio negli Stati Uniti, è una coppia di coniugi formata dalla 44enne Julie Wheeler e dal marito Rodney Wheeler, di 48 anni. Lo scorso febbraio i due sono stati imputati per frode sanitaria, ordita ai danni di un programma per veterani, reato per il quale sono stati condannati a pagare poco meno di 300mila ... Leggi su tpi

Usa, Youtuber si fingono rapinatori per uno scherzo: rischiano 4 anni

Usa 2020, Obama su Biden: «Mi ha reso un presidente migliore». Hillary Clinton contro Trump: «Votiamo perché non rubi anche queste elezioni»

Usa 2020: Trump ‘il rettiliano’ (a sua insaputa) ruba la scena a Harris e Obama alla convention democratica

