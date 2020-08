UFFICIALE – Francesco Forte e Gabriele Rocchi sono due nuovi calciatori dell’Avellino (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Doppio annuncio in casa Us Avellino 1912. La società ha annunciato l’ingaggio dell’estremo difensore Francesco Forte e del difensore Gabriele Rocchi. Entrambi i calciatori hanno siglato un biennale con la società irpina. “Francesco è un portiere esperto – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – lo conosco da quando ha iniziato in interregionale con la Vigor Lamezia. E’ un ragazzo che ho sempre seguito, quest’anno c’è stata l’occasione per poterlo prendere e non me la sono fatta sfuggire. Ci siamo assicurati un’assoluta garanzia tra i pali”. “Nel periodo in cui, nella passata stagione, sono ... Leggi su anteprima24

Questa mattina, presso la terrazza della Locanda del Grifo a Napoli, si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle liste Democratici e Progressisti a sostegno del presidente, Vincenzo De Luc ...

Dopo il concerto d’apertura di martedì pomeriggio, domani sera, alle 21,30, prende il via ufficialmente la XXVIII edizione del FestivaLiszt, promosso dalla locale sezione della Gioventù Musicale d’Ita ...

