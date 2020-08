Te la do io la casta (Di sabato 22 agosto 2020) Il parlamento costa troppo, i politici costano un botto e gli elettori ci costano un occhio. Eppure, in attesa di una riforma tombale della democrazia, dovremo accontentarci del solo taglio dei parlamentari. Sia come sia, c’è chi spinge per riformare subito anche meccanismi elettorali e regolamenti parlamentari. Ecco le proposte in campo. LEGGE ELETTORALE: per quanto ridotta, la casta mangerà sempre a quattro palmenti, quindi i grillini vogliono un tetto al peso dei candidati: 60 kg per i maschi, 50 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

simonebaldelli : Caro @vitocrimi, la vostra 'riforma epocale' non è la lotta alla Casta, ma una fregatura per i cittadini: taglia la… - simonebaldelli : @lisasali3 @acropolita @vitocrimi Prima è per il risparmio, poi non è più per il risparmio (che è sceso di 100 mili… - Giorgiolaporta : Era da #Tangentopoli che non si vedeva mezzo #Governo indagato. Mentre noi con lo stesso #avvisodigaranzia della… - magnitudo_7 : @FunkyDancer_ Ma se pgni volta che c'era da fare la scelta giusta erano sempre tutti assenti, e per la scelta sbagl… - Cristin14849886 : RT @claudio_2022: Non è la soluzione, anzi è peggio. Si devono eliminare tutti i privilegi riservati ai politici, una vera casta a cui voi… -

Ultime Notizie dalla rete : casta Te la do io la casta Il Manifesto Te la do io la casta

Il parlamento costa troppo, i politici costano un botto e gli elettori ci costano un occhio. Eppure, in attesa di una riforma tombale della democrazia, dovremo accontentarci del solo taglio dei parlam ...

Referendum: è il tempo delle scelte

Ormai manca meno di un mese, il 20 e 21 settembre saremo chiamati alle urne per approvare o respingere la riforma che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione al fine di ridurre il numero ...

Il parlamento costa troppo, i politici costano un botto e gli elettori ci costano un occhio. Eppure, in attesa di una riforma tombale della democrazia, dovremo accontentarci del solo taglio dei parlam ...Ormai manca meno di un mese, il 20 e 21 settembre saremo chiamati alle urne per approvare o respingere la riforma che modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione al fine di ridurre il numero ...