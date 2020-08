“Supereremo questa stagione di tenebre”. Joe Biden accetta candidatura alla presidenza Usa: guiderà partito verso futuro di cui non farà parte (Di venerdì 21 agosto 2020) “Insieme, supereremo questa stagione di tenebre”. Con questa frase Joe Biden ha accettato la candidatura democratica a presidente degli Stati Uniti. È stato, il suo, un discorso volto a unire gli americani: democratici e repubblicani, indipendenti e progressisti, bianchi e neri, uomini e donne, etero e gay. “Sono il candidato dei democratici. Sarò il presidente degli americani”, ha detto Biden. Nelle sue parole è risuonato un tema presente in tutti i quattro giorni di convention democratica: la minaccia all’America non viene oggi da una potenza straniera, dal terrorismo o dalla crisi politica e sociale. La minaccia all’America viene dall’interno, dal cuore stesso dell’America, ... Leggi su ilfattoquotidiano

