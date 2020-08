Scuola, l’idea “geniale” dell’Azzolina (Di venerdì 21 agosto 2020) 00:00 Impennata dei contagi ma il Corriere Della Sera sembra un po’ meno catastrofista e fa una bella intervista al professor Antonelli che spiega come i nuovi casi siano meno pericolosi. Ma ci pensa Il Fatto Quotidiano a inventarsi allarmi che non ci sono. 04:35 L’idea geniale dell’Azzolina sulla Scuola… 05:40 “Ladri di voto” titola Il Giornale e si riferisce al consulente del governo Walter Ricciardi che ieri ha detto, e poi rettificato, che il voto è a rischio. E scrive una lettera su Avvenire… 09:00 Referendum sul taglio dei parlamentari, Giorgia Meloni voterà “sì” e lo dice in un’intervista a Storace sul Tempo mentre le Sardine si schierano per il “no”. Nel frattempo Travaglio non perde l’occasione per insultare una decina di giornalisti che si sono permessi di ... Leggi su nicolaporro

pepe_ita : ?? [Zuppa di Porro] Scuola, l'idea 'geniale' dell'Azzolina (21 ago 2020) - FalzoniGisella : Scuola, l'idea 'geniale' dell'Azzolina (21 ago 2020) - anna80871824 : Scuola, l'idea 'geniale' dell'Azzolina (21 ago 2020) - MilaniAnnalisa : RT @lucarallo: A settembre ripartirà (?) la scuola ma tra le varie questioni ancora in dubbio ci sono i nuovi banchi: ne servono 3 milioni,… - lenka73 : A parte l’infelice idea di paragonare una #scuola ad un #lager trovo disdicevole che certi Capitani della Politica… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola l’idea Monica Ippolito, candidata con De Luca: Ci vuole contatto con il prossimo per fare il bene comune l'eco di caserta