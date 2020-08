Roma, tenta una rapina ma la cassa è vuota. Danneggia il locale e scappa: in manette 38enne (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monte Mario, hanno proceduto all’arresto di I.K. 38enne del Bangladesh per tentata rapina. Lo straniero dopo essere entrato all’interno di un negozio di alimentari gestito da un suo connazionale, con l’interno di compiere una rapina, quando si è accorto che in cassa non c’era nulla, ha Danneggiato il locale dandosi poi alla fuga. Rintracciato poco dopo è stato bloccato dagli agenti e accompagnato negli uffici di polizia. Qui poco dopo si è presentata anche la moglie che lo ha denunciato per continui maltrattamenti subiti. Roma, tenta una rapina ma la cassa è vuota. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monte Mario, hanno proceduto all’arresto di I.K. 38enne del Bangladesh per tentata rapina. Lo straniero dopo essere entrato all’interno di un negozi ...

Roma, arrestati i 2 responsabili incendio di via Galla Placida

Roma, 21 ago. (askanews) - Sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e del Gruppo Forestale di Roma i responsabili del devastante incendio divampato intorno alle 14 di ieri i ...

