Rolls-Royce Dawn - Svelata la serie limitata Silver Bullet (Di venerdì 21 agosto 2020) La Rolls-Royce ha rilasciato le prime immagini ufficiali dedicate alla Dawn Silver Bullet, immortalata sulle strade che costeggiano il Lago di Garda. Lesclusiva ed elegante cabrio inglese, ispirata dagli anni Venti del secolo scorso, sarà prodotta in soli cinquanta esemplari nel Global Centre of Luxury Manufacturing Excellence di Goodwood. Un elegante Aero Cowling. Lelemento estetico maggiormente caratteristico è rappresentato, indubbiamente, dalle due sedure anteriori abbinate a una copertura aerodinamica al posteriore. La carrozzeria della versione a tetto chiuso dalla quale deriva è stata infatti rivisitata nella parte posteriore, attraverso l'impiego dell'Aero Cowling. Soluzione che chiude la zona dietro ai sedili anteriori e segue idealmente la linea dei poggiatesta con ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Rolls Royce Nuova Rolls-Royce Ghost, tutti i segreti del suo silenzio La Stampa Lunaz – Le Rolls-Royce Phantom V e Silver Cloud diventano elettriche

Le Rolls-Royce Phantom V e Silver Cloud diventano elettriche

Dopo le Bentley e le Jaguar, le classiche Rolls-Royce si aggiungono al portafoglio prodotti di Lunaz, un’azienda britannica specializzata in restomod elettrici di grandi classici dell’automobilismo d’ ...

