Regionali, lista Centro democratico: in campo Mensorio e Pisacane jr. Tutti i nomi (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – C’è anche Giovanni Mensorio figlio dell’onorevole Carmine, morto suicida nel 96 tra i candidati della lista di Centro democratico. lista che in Campania è coordinata dall’ex presidente del Consiglio comunale, Raimondo Pasquino. In campo anche Raffaele Pisacane, figlio dell’ex deputato e consigliere regionale Michele Pisacane. E Davide D’ Errico giovane fondatore di Opportunity Onlus. Nessun capolista per Centro democratico. Tutti i nomi: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

