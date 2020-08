Regionali, al fianco di Caldoro la lista Macroregione Sud. Ecco chi sarà il capolista (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ci sarà anche una lista di ispirazione meridionalista nella coalizione di centrodestra guidato da Stefano Caldoro. La lista Macroregione Sud sarà guidata da Antonio Parente. “La lista nasce per continuare, nelle Istituzioni, la battaglia di Caldoro sulla Macroregione Sud. Per unire il mezzogiorno in chiave nazionale, per organizzare i grandi asset di sviluppo su aree più vaste” commenta Parente. L'articolo Regionali, al fianco di Caldoro la lista Macroregione Sud. Ecco chi sarà il capolista proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

FidanzaCarlo : Stamattina al Tribunale di #Ascoli per presentare la lista di @FratellidItalia alle elezioni regionali delle… - Elisabe94838092 : RT @FidanzaCarlo: Stamattina al Tribunale di #Ascoli per presentare la lista di @FratellidItalia alle elezioni regionali delle #Marche. Una… - missypippi : RT @FidanzaCarlo: Stamattina al Tribunale di #Ascoli per presentare la lista di @FratellidItalia alle elezioni regionali delle #Marche. Una… - RegoliClaudia : RT @FidanzaCarlo: Stamattina al Tribunale di #Ascoli per presentare la lista di @FratellidItalia alle elezioni regionali delle #Marche. Una… - FratellidItalia : RT @FidanzaCarlo: Stamattina al Tribunale di #Ascoli per presentare la lista di @FratellidItalia alle elezioni regionali delle #Marche. Una… -