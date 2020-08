No alle mascherine in classe ma fare più tamponi. La ricetta di Crisanti (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - “mascherine in classe da evitare. Più tamponi anche ai ragazzi” . “Le misure prese sulla scuola sono troppo passive. Davanti all'aumento dei contagi serve un piano di sorveglianza attiva, che riguardi le classi e le comunità di provenienza dei ragazzi”. Secondo Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all'Università di Padova e anche il virologo dei tamponi di Vo' Euganeo, a La Stampa che lo intervista dice che “il passe-partout per convivere con l'epidemia senza cadere in un secondo lockdown” è “passare dagli attuali 60 mila al giorno a 250 mila” tamponi ogni 24 ore, anche per i ragazzi “perché la scuola non diventi un moltiplicatore dei contagi” e mappando ”le ... Leggi su agi

Il microbiologo dell'università di Padova chiede una maggior sorveglianza attiva. Per evitare un secondo lockdown dobbiamo passare da 60 a 250mila tamponi al giorno, anche ai ragazzi ...

