Mourinho: «Con l’Inter del Triplete avevamo la sensazione di invincibilità» (Di venerdì 21 agosto 2020) José Mourinho è ritornato sulla finale di Champions League giocata nel 2010 tra Inter e Bayern Monaco in un’intervista per Dazn Josè Mourinho, attuale tecnico del Tottenham, ha ripercorso la finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco giocata nel 2010 durante un’intervista per Dazn. Quel match consegnò il Triplete ai nerazzurri. Ecco le sue parole: INTER DEL Triplete – «Oh, la finale di Champions League contro i bavaresi è stata tanto tempo fa. Penso che Thomas Müller sia l’unico superstite del Bayern di quella gara…. Comunque, allora avevamo questa sensazione di invincibilità. Abbiamo avuto un percorso incredibile, molto simile a quello del Bayern in questa stagione. ... Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Mourinho: 'La mia Inter invincibile. Prima della finale di Madrid ho preso a calci le scatole con le magliette cele… - cmdotcom : #Inter, #Mourinho ricorda la finale del 2010: 'Eravamo invincibili. A Madrid presi a calci scatole con le maglie ce… - interebbasta : RT @FcInterNewsit: Mourinho: 'La mia Inter invincibile. Prima della finale di Madrid ho preso a calci le scatole con le magliette celebrati… - sportli26181512 : Inter, Mou ricorda la finale del 2010: 'Eravamo invincibili. A Madrid presi a calci scatole con le maglie celebrati… - Lucabressan96 : @dorinileonardo Hanno ripreso la foto della copertina del 22 maggio 2010 con Mourinho sotto la maschera di Herrera. Scaramanzia -