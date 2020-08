Lichtsteiner: “Valuterò se diventare dirigente o allenatore. Juventus? Dybala deve rimanere e su Pirlo…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Poco più di una settimana fa il ritiro dal calcio giocato, adesso Stephan Lichtsteiner pensa al futuro e affronta diversi temi legati anche al calcio nostrano, soprattutto quelli di casa Juventus, a lui molto cari. Parlando in esclusiva per TuttoJuve.com, lo svizzero si è concentrato sulla nomina di Andrea Pirlo come allenatore e non solo.Lichtsteiner: "dirigente o allenatore in futuro. Juventus vince perché è suo DNA"caption id="attachment 854565" align="alignnone" width="828" Lichtsteiner (getty images)/captionSul ritiro Lichtsteiner ha commentato: "Già da diversi anni, con la mia famiglia, stavo maturando questa decisione. Ero già vicino al ritiro la scorsa stagione, ma poi decisi ... Leggi su itasportpress

