"È la Raggi il problema di Roma". Zingaretti polverizza la sindaca e ogni accordo (Di venerdì 21 agosto 2020) Mentre Movimento 5 Stelle e Pd continuano a discutere sulle alleanze nelle elezioni regionali e comunali, un dato appare certo: un punto d'incontro sulla figura di Virginia Raggi non ci sarà mai. La ricandidatura della sindaca di Roma a un secondo mandato, il terzo complessivo, viene vista come una iattura dai dem Romani che, fin dal giorno dell'annuncio, attaccano a testa bassa. "Credo sia stata il principale problema di Roma degli ultimi anni", dice a chiare lettere il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti certificando come il rapporto fra i due sia gelido. Troppe le critiche da ambo le parti nel corso del tempo, a partire dal rimbalzo di responsabilità sulla questione rifiuti, problema atavico della Capitale.

