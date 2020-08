La Libia cerca la via per la pace: cessate il fuoco e elezioni a marzo (Di venerdì 21 agosto 2020) La splendida notizia è stata annunciata dal presidente del governo di accordo nazionale Fayez Al-Serraj e da quello del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh. L’intenzione è quella di cessare le ostilità «su tutto il territorio» riprendendo un processo politico che conduca a «nuove elezioni a marzo». Prevista la «smilitarizzazione» di Sirte e al-Jufra, dove sono impiegate le forze delle parti coinvolte nel conflitto. La missione dell’Onu in Libia si è dichiarata soddisfatta di questa «decisione coraggiosa». LEGGI ANCHE >>> Israele, subisce stupro di gruppo e il nome viene pubblicato sui social: 16enne costretta a trasferirsi In Libia si punta a «ripristinare la piena ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Libia cerca La Libia cerca la via per la pace: cessate il fuoco e elezioni a marzo Giornalettismo.com Continuano i naufragi nel Mediterraneo tra rimozione collettiva e sciacallaggio elettorale

Siamo ormai di fronte all’evidenza, malgrado i silenzi istituzionali. Si ripetono in serie naufragi nel Mediterraneo centrale, prodotti dalle politiche di esternalizzazione dei controlli di frontiera, ...

Il mercato nero dei contratti e degli indirizzi falsi creato dalla sanatoria migranti

Ficou guarda davanti a sé con lo sguardo fisso, la voce bassa che incespica sull’italiano a ripetere come una preghiera vergognosa quello che è successo. «Ho dato a Massimo mille euro e lui è sparito» ...

