Il Carroccio si sLega sul Coronavirus. Zaia e Fontana contro Salvini. Per il Capitano non c’è emergenza Ma i suoi governatori lo sbugiardano (Di sabato 22 agosto 2020) Fino ad ora siamo stati sempre abituati a conoscere una sola linea, dura, chiara e lapalissiana all’interno della Lega: a dettarla era lui, il Capitano, Matteo Salvini. Nell’ultimo periodo, però, qualcosa è cambiato. E così oggi, dinanzi all’emergenza Coronavirus e ad alcune uscite singolari del segretario del Carroccio, anche alcuni leghisti hanno cominciato a prenderne le distanze. Gli ultimi esempi ci sono stati proprio ieri. Esiste oggi un’emergenza Coronavirus? “Ora no, lo dicono i numeri, i primari, i medici dei pronto soccorso e delle terapie intensive. Chi dice il contrario, ovvero il governo, è in malafede e fa terrorismo per mantenere il potere”. Parola di Matteo Salvini. Il ... Leggi su lanotiziagiornale

