Emma fidanzata con Nikolai Danielsen? Le ultime indiscrezioni da Positano (Di venerdì 21 agosto 2020) Emma fidanzata con Nikolai Danielsen? L'artista salentina è stata paparazzata a Positano con il modello norvegese e, stando alle indiscrezioni, sembra che la relazione stia prendendo una piega piuttosto seria. Oltre alle soddisfazioni professionali degli ultimi tempi, Emma sembra ora felice anche sotto il profilo professionale con un nuovo amore. Da anni, e dopo la conclusione delle sue ultime relazioni, sono numerosi i fidanzati che le sono stati attribuiti, tutti poi smentiti dalla diretta interessata. I baci appassionati tra Emma e Danielsen non lasciano spazio a interpretazioni. Dopo mesi dedicati a se stessa e alla sua musica, Emma sembra quindi aver trovato un nuovo amore con il ... Leggi su optimagazine

amiamonoistesse : Emma Roberts è nata il 10 febbraio 1991 a Rhinebeck, New York, dall'attore Eric Roberts e dalla sua fidanzata Kelly… - fedeedoscana : @bipolareonirico La credibilità musicale, innanzitutto, devi averla. Oggi è paradossalmente più credibile Elodie di… - L_new_w : @hogwartstydia So che Emma è fidanzata, ma lei e Tom sarebbero LA coppia, decisamente starebbero benissimo insieme… - hogwartstydia : PREMESSA. ?? Sono tutte cose che ho cercato ed ho trovato su Internet. So bene che Emma è fidanzata, e questo è un… - GuitarDaniele : Al centro campania quando abbiamo fatto il 2° l'instore per me di Emma Marrone Ho notato un vecchia amicizia avvi… -