Ebola, allarme dell'Oms: 'Nuovo grave focolaio in Congo. Già 43 morti, diffusione veloce' (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuovo grave focolaio di Ebola in Congo dove il virus ha già contagiato almeno 100 persone e ne ha uccise già almeno 43 in 11 zone: lo ha reso noto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale ... Leggi su leggo

Congo-Kinshasa: Oms, sciopero operatori sanitari danneggia capacità di risposta a epidemia di ebola

Ginevra, 17 ago 17:34 - (Agenzia Nova) - Lo sciopero indetto dagli operatori sanitari impiegati nella risposta all'epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) sta danneggiando la ca ...

