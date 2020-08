Contagi a scuola, ecco cosa prevede protocollo ISS (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la ripartenza delle scuole in presenza, fissata ad oggi al 14 settembre mentre la curva dei Contagi, ancora in aumento nel nostro Paese, continua a preoccupare, anche se la Ministra dell’Istruzione Azzolina ha tolto dal campo scenari pessimistici confermando la ripresa, come da calendario. Proprio in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico arrivano le linee guida alle quali ci si dovrà attenere, contenute in un rapporto messo a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Inail, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna. Il documento chiarisce che “se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che vada isolato in un’area apposita assistito da un adulto che indossi una ... Leggi su quifinanza

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - gaiatortora : Apri la scuola(non si sa ancora come)chiudi la scuola per votare dopo pochi giorni. Riapri la scuola. Contagi in au… - Corriere : Ricciardi: «Se aumentano ancora i contagi a rischio elezioni e scuola» - Giancar70336148 : RT @fattoquotidiano: Contagi a scuola, cosa prevede il protocollo degli scienziati: “Genitori misurino febbre ogni giorno. Area ad hoc per… - Pietro36895199 : RT @Affaritaliani: Covid, 'Più contagi? Nessun allarme. La scuola deve riaprire, sì alle urne' -