Calciomercato Sampdoria – Il Torino ora vuole Caprari: i dettagli (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato Sampdoria – Dopo la trattativa arenatasi per il trasferimento di Karol Linetty, Sampdoria e Torino tornano a parlarsi in queste ore per il possibile acquisto da parte della società granata di un altro giocatore di proprietà blucerchiata: Gianluca Caprari. L’attaccante, rientrato dal prestito al Parma, non rientra nei piani tecnico-societari ed è destinato a lasciare la Doria: su di lui, oltre al Torino, ci sono anche Genoa e Parma. Calciomercato Sampdoria – Il Torino ora vuole Caprari: i dettagli Il direttore sportivo del Torino Vagnati, però, sta provando a convincere la dirigenza blucerchiata a riannodare il ... Leggi su giornal

FilippoRubu00 : ??#Sampdoria, si pensa al ritorno di #Eder dal Jiangsu Il grande ostacolo è l’ingaggio dell’italo-brasiliano ????… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Non c’è accordo tra #Verona e #Sampdoria per il riscatto di Valerio #Verre che tornerà, almeno per il momento, in blucerchi… - DadoCave : RT @MontaldoLorenzo: Prendersela con @k_linetty non vale. Meglio chiedersi perché la #sampdoria è arrivata a questo punto, e quali prospett… - GIUSPEDU : RT @NicoSchira: Non c’è accordo tra #Verona e #Sampdoria per il riscatto di Valerio #Verre che tornerà, almeno per il momento, in blucerchi… - sportli26181512 : Inter su Bonazzoli: Eder può tornare alla Sampdoria: La Sampdoria sogna il ritorno di Eder. L'attaccante ex Inter..… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Inter su Bonazzoli: Eder può tornare alla Sampdoria Calciomercato.com Spezia, il figlio del calcio minore ora sfida i grandi

Lo Spezia è divertente, gioca bene, a Genova piace sapere cosa ha fatto, se ha vinto o perso, suscita interesse, ma nel calcio che conta non esiste, non è il nobile Genoa dei nove scudetti, non è la ...

Calcio, la Serie A e la Serie B del 2020-21

Sport - Questo l'elenco delle concorrenti nella stagione 2020-21 per la Serie A. Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa H. Verona Inter Juventus Lazio Milan Napoli Parma Roma Sam ...

Lo Spezia è divertente, gioca bene, a Genova piace sapere cosa ha fatto, se ha vinto o perso, suscita interesse, ma nel calcio che conta non esiste, non è il nobile Genoa dei nove scudetti, non è la ...Sport - Questo l'elenco delle concorrenti nella stagione 2020-21 per la Serie A. Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa H. Verona Inter Juventus Lazio Milan Napoli Parma Roma Sam ...