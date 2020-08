Billie Eilish contro Trump: «Votate per chi risolve i problemi e non per chi li nega» (Di venerdì 21 agosto 2020) Lo stile di Billie Eilish sfoglia la gallery Nessuna sorpresa sull’endorsement della pop star Billie Eilish nei confronti di Biden. Il suo “odio” verso Trump è ormai cosa nota, e anche questa volta non manca di dimostrarlo. Leggi anche › Kamala e le altre, tutte le democratiche USA e i discorsi contro Trump «Donald Trump sta distruggendo il ... Leggi su iodonna

repubblica : Billie Eilish: 'Trump sta distruggendo il Paese. Votate Biden' - wellnessrain : RT @infoitcultura: Usa 2020: Billie Eilish contro Donald Trump, il video messaggio sui social - infoitcultura : Usa 2020: Billie Eilish contro Donald Trump, il video messaggio sui social - infoitcultura : Usa 2020, Billie Eilish e l'endorsement a Biden: 'Trump sta distruggendo il Paese. C’è bisogno di leader che risolv… - infoitcultura : Elezioni Usa, Billie Eilish canta l'inedito My Future a convention del Partito Democratico -