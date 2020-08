Vampire the Masquerade Bloodlines 2 e la bufera licenziamenti, lo sfogo di Mitsoda: 'deluso ed amareggiato' (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia su Paradox che ha licenziato il Narrative Designer, Brian Mitsoda, e il Direttore Creativo, Ka'ai Cluney di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Ebbene, ora Mitsoda in una lunga dichiarazione si è sfogato dopo aver ricevuto la triste notizia.Mitsoda afferma di essere "incredibilmente deluso e frustrato per non poter finire il progetto". Il narrative designer dichiara di essere stato coinvolto nel progetto sin dal suo inizio come appunto responsabile della narrazione, e che "non era mai stato portato a credere di non aver raggiunto gli obiettivi del progetto". Inoltre ha svelato che il marketing del gioco è stato "intensamente difficile e ha richiesto un pedaggio mentale e fisico". Di seguito potete ... Leggi su eurogamer

