Siviglia-Inter, Lopetegui: “Nerazzurri da Champions, ecco come li affronteremo. Conte? Suo gioco riconoscibile, la squadra…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Sale l'attesa per la finalissima di Europa League tra Siviglia e Inter, in programma domani sera al "RheinEnergieStadion".Si affronteranno a Colonia per la finalissima di Europa League, Siviglia e Inter. Una sfida inedita, che metterà difronte due compagini mai affrontatesi in competizioni europee e pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso trofeo. Big match presentato alla vigilia proprio dal tecnico della compagine spagnola, Julen Lopetegui, Intervenuto in conferenza stampa."L'Inter è una squadra completa e concreta, con ottimi giocatori. come tutte le squadre di Conte, sa attaccare e sa non subire tante occasioni da gol. È una squadra completa a 360°, l'affronteremo ... Leggi su mediagol

