Scuola, ancora regole vaghe su mascherine e contagi in classe: monta il rischio di ordine sparso tra le Regioni (Di giovedì 20 agosto 2020) Mezzo passo alla volta. La riunione del Comitato tecnico scientifico sul ritorno a Scuola di ieri, 19 agosto, non ha portato grandissime novità. Le indicazioni, molto vaghe, sembrano tutto fuorché risolutive. Dalle mascherine alla gestione dei focolai, la posizione del Cts sulla gestione dell’epidemia da Coronavirus in classe pare essere ancora tutta da costruire. E così quella della politica: Francesco Boccia, ministro degli Affari Regionali, ha detto subito dopo la riunione che «tanto a decidere alla fine sarà il governo». Cosa deciderà, però, non è ancora chiaro. E mancano 25 giorni al rientro. Dopo aver ammorbidito la linea sul distanziamento fisico per andare incontro ad «esigenze realistiche», il ... Leggi su open.online

