Scomparsa a Crema, trovate scarpe: si setacciano rogge e canali

Per la quarta giornata consecutiva sono in corso e ricerche di Sabrina Beccalli, la 39enne Scomparsa a Crema da Ferragosto. Gli inquirenti si stanno concentrando su rogge, canali, il fiume ...

Sono di nuovo in corso, per la quarta giornata consecutiva e per ora ancora senza esito, le ricerche di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa a Crema da Ferragosto. Viene passata al setaccio l ...Per la quarta giornata consecutiva sono in corso e ricerche di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa a Crema da Ferragosto. Gli inquirenti si stanno concentrando su rogge, canali, il fiume Serio e sop ...