Scafati, sindaco conferma altro caso: è una ragazza rientrata da una vacanza (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Così come anticipato dal bollettino Asl diffuso nella tarda serata di ieri, anche il Comune di Scafati si è trovato a registrare un nuovo caso positivo. Attraverso i controlli effettuati dall’Asl Salerno su chi rientra da viaggi all’estero, è risultata positiva una ragazza asintomatica e in isolamento domiciliare. A confermare la notizia è stato in una nota anche il sindaco Cristoforo Salvati. “A Scafati, fortunatamente, non abbiamo casi con una sintomatologia importante ma questo non deve farci sottovalutare il virus che, se circolasse in modo incontrollato, potrebbe creare disagi alle nostre strutture ospedaliere rendendo complicato il lavoro dei sanitari- ha dichiarato ... Leggi su anteprima24

pricut : ELEZIONI AMMINISTRATIVE A POMPEI, CARMINE LO SAPIO, CANDIDATO SINDACO, VUOLE UNA CITTA’ SMART, ECOLOGICA E INNOVATI… - pricut : SCAFATI, PRESENTATE DAI DEMOCRATICI PROGRESSISTI TRE INTERROGAZIONI AL SINDACO | MezzoStampa - l'informazione di Sc… - salernonotizie : Locali chiusi ai confini, a Scafati torna l’incubo Covid: consiglieri contro il sindaco - pricut : POMPEI, AMMINISTRATIVE 2020, L’AVV. DOMENICO DI CASOLA, CANDIDATO SINDACO, APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE | MezzoStamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Scafati sindaco Scafati, sindaco conferma altro caso: è una ragazza rientrata da una vacanza anteprima24.it Regionali 2020, Guzzo si candida con il Psi: "Ecco perché scendo in campo"

“Ho deciso di candidarmi - spiega - per poter rappresentare e valorizzazione al meglio il nostro vasto e ricco territorio. Da Scafati a Sapri, tutti i Comuni devono essere vicini alla Regione. Voglia ...

Covid a San Giorgio a Cremano, due nuovi contagi: positivi un migrante e un'italiana rientrata da Malta

Il Coronavirus continua a circolare. In linea con la tendenza nazionale e con quanto già registrato nei comuni limitrofi, anche a San Giorgio a Cremano tornano i contagi dopo la «tregua» estiva. Due i ...

“Ho deciso di candidarmi - spiega - per poter rappresentare e valorizzazione al meglio il nostro vasto e ricco territorio. Da Scafati a Sapri, tutti i Comuni devono essere vicini alla Regione. Voglia ...Il Coronavirus continua a circolare. In linea con la tendenza nazionale e con quanto già registrato nei comuni limitrofi, anche a San Giorgio a Cremano tornano i contagi dopo la «tregua» estiva. Due i ...